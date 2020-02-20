Многоликий Владимир Путин

Сувенирные киоски и стенды в центре Санкт-Петербурга пользуются популярностью у гостей города. Под стенами дворцов и куполами соборов здесь можно выбрать себе своего Владимира - сувенирное изобилие позволит каждому уехать домой с кружкой, магнитом, календарем и даже матрешкой с изображением президента России. Кто-то купит сувернир с пиететом, кто-то - с чувством юмора, но популярность от этого только растет. Так, по крайней мере, считает один из художников, чьи работы выставляются в сувернирной лавке, Алексей Сергиенко. Как художник, он гордится своими произведениями, а как бизнесмен - удачной подачей материала. Еще в 2012 году он устраивал выставку своих работ под названием "Президент - добрейшей души человек".

"Владимир Владимрович стал фигурой, равной Че Геваре и Махатме Ганди, или где-то между ними. Он символ, да, символ силы, традиционных ценностей". - объясняет Сергиенко.

Впрочем, его коллеги по цеху не считают, что суверниры с изображением президента - самые популярные у туристов. "3-4 % - небольшая доля, - говорят они, - зато это твердый и постоянный доход".

Не всем, разумеется, нравится такое изобилие многоликого "президент-арта". "Мы что, в Северной Корее? - возмущается Андрей Степанов, инженер, 60 лет. - "Великий Путин" и так повсюду: на телеэкранах, на первых полосах газет, его портреты везде висят... А тут еще и прямо перед собственным домом...Хотелось бы поменьше".