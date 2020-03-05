В годовщину смерти Иосифа Сталина около двухсот человек — в первую очередь сторонники КПРФ — собрались в центре Москвы, организовав митинг и возложив цветы к могиле вождя у Кремлёвской стены.

Популярность советского лидера в последние годы, по данным опросов, бьёт рекорды: как минимум половина россиян положительно оценивают деятельность и наследие Сталина.

Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ:

"Я не раз говорил Путину, что надо учиться у Сталина и Ленина, а не критиковать и пинать каждый раз советскую эпоху. Из тысячелетней истории советская эпоха была самой героической, самой умной, самой справедливой и самой эффективной. Сегодня все граждане страны подтвердили этот вывод".

Однако фигура "вождя народов" остаётся и одной из самых спорных в истории страны. Так, в Екатеринбурге инициативная группа решила отметить 67-ю годовщину салютом: по их мнению смерть Сталина обозначила конец эпохи кровавых репрессий.

На этом фоне музей Сталина в его родном городе Гори накануне был закрыт из-за опасности коронавируса: в Грузии подтверждено три случая, 148 человек находятся на карантине.