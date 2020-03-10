Правозащитный кинофестиваль в Женеве увели в сеть

Международный фестиваль и форум по правам человека в Женеве ушел в виртуальное измерение: на пике коронавируса, когда в Европе запретили массовые мероприятия, организаторы предложили провести слет в цифровом формате. Президент фестиваля Бруссо Джуссани уточнил: "Мы обязаны отменить фестиваль, но мы не отменим суть нашей миссии. А она состоит в том, чтобы показывать людям фильмы и через них говорить о правозащитной проблематике. Сегодня наступление на права человека идет во всем мире. Наша миссия - еще и в том, чтобы дать слово активистам, художникам, экспертам; мы обсуждаем попрание прав человека и сообща ищем возможные решения".

Организаторы предложили онлайн-трансляции со всех 27 запланированных встреч и дебатов. Никто их приглашенных на фестиваль активистов и представителей неправительственных организаций не отказался от участия в мероприятии.

Которое запомнится в числе прочего документальной картиной "Тюрьма ради прибыли", созданной с опорой на расследование журналистки Рут Хопккинс, заинтересовавшейся темой приватизации тюрем в Южной Африке и во всем мире.

Фемке и Илзе ван Вельзен, создательницы картины, рассказали: "Мы слышали о том, что заключенных пытали, что им насильно вводили психотропные препараты, и это были как раз частные тюрьмы из сети частной многонациональной корпорации G4S. Она представлена в разных странах, из тюрем поступали жалобы, но их не увязывали в единое целое".

В контексте частного управления тюрьмами жертвами становятся и заключенные, и охранники. Тюрьма, утверждают правозащитники, превращаются в площадку, где царит беззаконие....

Организаторы фестиваля этого года предложили сконцентрироваться на различных аспектах международного гуманитарного права с особым акцентом на ситуации в Сирии. Запланированный показ фильма "Пещера" не состоялся, но онлайн- дебаты позволили главной героине, доктору Амани Баллур, подробнее рассказать о ситуации: "Этот фильм, эта документальная картина - отражение моей реальности, моей жизни. Мы хотим рассказать правду о том, что происходит в Сирии, хотим рассказать о сирийской народе, его борьба; о сирийских женщинах и детях, живущих в очень тяжелых условиях".

В предыдущие годы фестиваль, который по традиции проводится одновременно с заседанием Совета по правам человека ООН, собирал до 40 тысяч участников из 30 стран. Нынешний слет правозащитнкиов и деятелей культуры позволил, пусть и в усеченном виде, обсудить происходящее в самых уязвимых с точки зрения прав человека регионах - от Китая до Судана. В знак солидарности Швейцарская телерадиокомпания (TSR) покажет фильмы из программы женевского кинофестиваля в своем эфире. Ее примеру последуют еще 10 кинофорумов страны, в том числе кинофестиваль в Локарно.