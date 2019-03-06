Rendez-vous: права человека, мастера Возрождения и «Русалка»

В Женеве 8 марта открывается международный фестиваль фильмов о правах человека. В программе художественные и документальные ленты, повествующие о попрании человеческого достоинства в самых разных уголках планеты. Каждая лента станет предметом открытой дискуссии.

В Берлине — выставка работ двух влиятельнейших итальянских художников эпохи Возрождения: Андреа Мантеньи и Джованни Беллини. Оба жили и работали в Венеции — экономическом и культурном центре того времени — но представляли совершенно разные школы живописи и манеры письма.

А в Москве Большой театр впервые в своей истории поставил «Русалку» Антонина Дворжака. По словам режиссёра Тимофея Кулябина, предложение поставить оперу было очень заманчивым: на Западе сказка известна, популярна и по-прежнему считается кассовой, а в России у неё такой истории успеха нет. Премьерные показы продлятся до субботы включительно.