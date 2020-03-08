Румынские фермеры жалуются на зиму

Симиону 73 года, он живет в сельской местности неподалеку от румынской столицы Бухареста. Он возделывает землю с самого детства, в этом году Симион только закончил сажать картофель и обрабатывать почву известью. Никогда еще фермер не видел такой засухи, как этой зимой.

Снег, должно было быть больше снега и больше влажности. Если я выведу вас в поле, вы увидите, что растения желтые, все они поражены. Как бы вы ни старались обработать почву минералами или всевозможными химическими веществами, сделать уже ничего нельзя, тем более что ирригационные системы пришли в негодность Симион Георге фермер

Зимы в Румынии обычно сопровождаются постоянными низкими температурами и обилием снега, который защищал посевы и обеспечивал влажность. Но в последние два года фермеры жалуются на отсутствие осадков и анамально теплую погоду в зимнее время.

Температура в течение дня и ночи постояноо меняется, и посевы страдают от теплового стресса. Как видите, пшеничные растения уже немного побледнели. Дефицит воды сейчас очень высок, мы просто не знаем, что будет дальше, очень жарко, и я думаю, что растения раньше вступят в вегетативную стадию Резван Кэцою фермер

Фермеры опасаются, что жаркая, сухая и очень ветреная погода приведет к потерям от 15 до 30% урожая в основном пшеницы и рапса. Фрукты и овощи также находятся в зоне риска.

Высокие температуры благоприятствуют устойчивости вредителей и болезней на остатках зелени и в почве. Это вынуждает фермеров использовать больше химических обработок для борьбы с ними. Они дороги и, более того, как вы знаете, не экологически чистые. Они влияют на пчел, а также на наше здоровье, потому что эти пестициды и инсектициды могут в конечном счете попасть в почву, в воду и во все, что мы едим Костел Венетору научный исследователь

Мари-Жанна Йон, Euronews :

Сегодня 19 градусов, то есть более чем на 10 градусов выше нормальной температуры для этого времени года - начала марта. Эти поля все еще должны были быть покрыты снегом сейчас, но в течение всего этого зимнего сезона его не было. А это означает засуху. Румынские фермеры очень обеспокоены тем урожаем, который они соберут этим летом.