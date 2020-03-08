Румынские фермеры жалуются на зиму

Симиону 73 года, он живет в сельской местности неподалеку от румынской столицы Бухареста. Он возделывает землю с самого детства, в этом году Симион только закончил сажать картофель и обрабатывать почву известью. Никогда еще фермер не видел такой засухи, как этой зимой.
Зимы в Румынии обычно сопровождаются постоянными низкими температурами и обилием снега, который защищал посевы и обеспечивал влажность. Но в последние два года фермеры жалуются на отсутствие осадков и анамально теплую погоду в зимнее время.
Фермеры опасаются, что жаркая, сухая и очень ветреная погода приведет к потерям от 15 до 30% урожая в основном пшеницы и рапса. Фрукты и овощи также находятся в зоне риска.
Мари-Жанна Йон, Euronews :
Сегодня 19 градусов, то есть более чем на 10 градусов выше нормальной температуры для этого времени года - начала марта. Эти поля все еще должны были быть покрыты снегом сейчас, но в течение всего этого зимнего сезона его не было. А это означает засуху. Румынские фермеры очень обеспокоены тем урожаем, который они соберут этим летом.