Испанские фермеры требуют справедливости и перекрывают дороги

Испанские фермеры вновь перекрывают автотрассы в крупных городах страны. На этот раз центрами выступлений стали Эстремадура и Андалусия. Участники протестов недовольны распределением доходов от продажи сельскохозяйственной продукции. Они говорят, что вынуждены работать себе в убыток как из-за низких цен на еду, так и из-за роста затрат на ведение фермерских хозяйств.

По оценкам Валенсийской ассоциации фермеров, на выращивание килограмма апельсинов уходит до 22 евроцентов, в то время продать их удаётся максимум за 20 центов. Организаторы протестной кампании отмечают, что из-за таких условий многие фермеры вынуждены отказываться от занятия сельским хозяйством. Они требуют от правительства принять меры для улучшения распределения доходов и возмущены сообщениями о грядущем сокращении субсидий на фоне усиления интеграции агросектора в ЕС. Протестующих пугает и перспектива допуска на рынок продукции из стран, где рабочая сила дешевле, а расходы на производство сельхозпродукции ниже.

Мы зависим от рынка, а рынок не может быть хаотичным. И мы вынуждены конкурировать в неблагоприятных условиях с третьими странами, где условия производства отличаются от наших. Не может быть единого рынка, где вы требуете гораздо больше от своих фермеров и гораздо меньше от тех, кто находится за его пределами, — это несправедливо. Это неравные условия для одного и того же рынка. Хуан Сальвадор Торрес глава Валенсийской ассоциации фермеров

Правительство Испании ведёт переговоры с представителями фермерских организаций, однако пока, по словам активистов, до соглашения с министерством труда ещё далеко, а значит ежедневные акции протеста будут продолжаться и дальше.