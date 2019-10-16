Фермеры Нидерландов протестуют на тракторах

Более 3000 тракторов приехало в город Утрехт. Нидерландские фермеры возмущены правительственными мерами по борьбе с изменениями климата, которые, как утверждают собравшиеся, несправедливо направлены против сельскохозяйственного сектора.

Фермер из Нидерландов

"Правительство. Они не слушают нас. В этом весь смысл. Правительство нас не понимает"

Фермеры утверждают, что меры вроде обязательного сокращения выбросов азота несправедливо наносят удар именно по их отрасли в то время, как совсем рядом есть и менее экологичные предприятия. В пример приводят расширение территории аэропорта Амстердама.

Джек Пэррок, Euronews

"Эта колонна тракторов направляется в Гаагу к правительству Нидерландов. Фермеры призывают правительство изменить политику и облегчить их бремя"

70-километровое путешествие занимает более 3 часов. В это время тяжелая техника блокирует движение другого транспорта. На пути фермеров встречают люди, поддерживающие такую инициативу.

Жительница Утрехта

"У них действительно есть цель. Они так усердно работают, чтобы произвести нашу еду. Я думаю, что хорошо объединяться, протестовать, и показать кулак"

Представитель правительства заявил Euronews, что фермеры имеют право на протест, и что правительство хочет начать диалог как можно скорее.

Экспорт сельскохозяйственной продукции приносит в казну Нидерландов более 92 миллиардов евро. Фермеры настаивают, что будут продолжать протесты, пока правительство не изменит свою позицию.