Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Италия

COVID-19 в Италии: бегство из "красной зоны"

Комментарии
 Ирина Александрова
euronews_icons_loading
COVID-19 в Италии: бегство из "красной зоны"
Авторское право
MIGUEL MEDINA/AFP or licensors
Размер текста Aa Aa

На фоне известий о том, что из-за распространения корронавируса итальянские власти намерены изолировать северные регионы, на вокзал в Падуе (область Венето) устремилось множество людей.

Роберто, студент: "Я здесь, потому что буквально несколько часов назад прочитал о том, что правительство может издать указ о переводе Падуи в "красную зону". Вот я и хочу вернуться на юг, к родственникам. Решил поехать пораньше. Если Падую включают в "красную зону", на то должны быть причины. Я решение принял в спешке".

"Вы спасаетесь бегством?" - спрашивает репортер.

Роберто, студент: "Ну, допустим, да, пусть будет так".

Алессандро, бизнесмен: "Не совсем понято, что они советуют, какие дают распоряжения. До сих пор информация, идущая от правительства, была ясной и четкой. А это совсем не помогает нам в принятии решений".

"Мы спешим уехать, потому что здесь все закрывают. Ой, простите, наш поезд идет". - говорит девушка.

"Вы уезжаете, несмотря на распоряжение правительства?"- задает вопрос репортер женщине. которая не назвала своего имени.

"Ерунда все это. Все мы в хорошей форме и должны сохранять спокойствие. Все просто и ясно!"

Местным жителям деваться некуда. Во всяком случае многим.

Маттео: "Если будет необходимо, мы будем следовать распоряжениям. Не думаю, что у меня достаточно информации, чтобы полностью понять насколько опасна ситуация. Насколько я могу судить, меры правительства являются непропорциональными. Но, возможно, я что-то упустил. Так что, мы будем придерживаться всех правил".

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.