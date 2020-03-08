COVID-19 в Италии: бегство из "красной зоны"

На фоне известий о том, что из-за распространения корронавируса итальянские власти намерены изолировать северные регионы, на вокзал в Падуе (область Венето) устремилось множество людей.

Роберто, студент: "Я здесь, потому что буквально несколько часов назад прочитал о том, что правительство может издать указ о переводе Падуи в "красную зону". Вот я и хочу вернуться на юг, к родственникам. Решил поехать пораньше. Если Падую включают в "красную зону", на то должны быть причины. Я решение принял в спешке".

"Вы спасаетесь бегством?" - спрашивает репортер.

Роберто, студент: "Ну, допустим, да, пусть будет так".

Алессандро, бизнесмен: "Не совсем понято, что они советуют, какие дают распоряжения. До сих пор информация, идущая от правительства, была ясной и четкой. А это совсем не помогает нам в принятии решений".

"Мы спешим уехать, потому что здесь все закрывают. Ой, простите, наш поезд идет". - говорит девушка.

"Вы уезжаете, несмотря на распоряжение правительства?"- задает вопрос репортер женщине. которая не назвала своего имени.

"Ерунда все это. Все мы в хорошей форме и должны сохранять спокойствие. Все просто и ясно!"

Местным жителям деваться некуда. Во всяком случае многим.

Маттео: "Если будет необходимо, мы будем следовать распоряжениям. Не думаю, что у меня достаточно информации, чтобы полностью понять насколько опасна ситуация. Насколько я могу судить, меры правительства являются непропорциональными. Но, возможно, я что-то упустил. Так что, мы будем придерживаться всех правил".