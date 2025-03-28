После Словакии вспышка ящура обнаружена в Венгрии

By Euronews

После Словакии, где в четверг обнаружен четвёртый очаг ящура, два случая этого вирусного заболевания крупного рогатого скота подтверждены в Венгрии. Власти Словакии распорядились закрыть пограничные переходы между двумя странами, чтобы предотврать распространение заболевания.

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После Словакии, где в четверг обнаружен четвёртый очаг ящура, два случая этого вирусного заболевания крупного рогатого скота подтверждены в Венгрии.

Более 2 000 голов пришлось забить на ферме в Левеле, где обнаружены несколько заражённых животных. В связи со вспышкой заболевания, венгерские власти установили вокруг фермы двухуровневую зону безопасности: здесь действуют строгие ограничения, рекомендован забой подворного скота.

Животноводам рекомендуется забивать подворный скот. Для этого необходимо заранее уведомить власти, чтобы у животных могли взятб образец крови. Если наличие вируса не будет подтвреждено, будет абсолютно исключено, то мясо животных можно будет употреблять в пищу Саболч Паштор главный ветеринарный врач Венгрии

Власти соседней Словакии распорядились закрыть пограничные переходы между двумя странами, чтобы предотвратить распространение заболевания. Об этом сообщил министр внутренних дел Словакии.

На четырёх животноводческих фермах на Сигеткёзе или Малом Житном острове власти распорядились провести забой скота в трехкилометровой защитной зоне. Местные жители выступили против.

У нас была корова с телёнком и карликовый поросенок. Они стреляли в него несколько раз, пока тот не лег. Моя дочь плакала, когда его грузили в машину Роберт Жемле житель Луча, Малый Житный остров

Акцию протеста организововали местные фермеры, они требуют, чтобы не заражённых животных не забивали.

Мы пытаемся сделать всё возможное, чтобы здоровых животных, не подвергшихся карантину, не убивали без лишних слов только потому, что мы находится в трёх километрах от заражённой фермы Балаж Чеми фермер Луча, Малый Житный остров

На крупных пограничных переходах, таких как Райка, Медведов, Комарно и Стурово, будут установлены пункты обеззараживания. В связи со вспышкой ящура Чешская Республика сократила трансграничное движение со Словакией.

Грузовики должны подвергаться дезинфекции. Запрет на перевозку живых животных в Чешскую Республику остается в силе.