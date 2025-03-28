После Словакии вспышка ящура обнаружена в Венгрии

После Словакии, где в четверг обнаружен четвёртый очаг ящура, два случая этого вирусного заболевания крупного рогатого скота подтверждены в Венгрии. Власти Словакии распорядились закрыть пограничные переходы между двумя странами, чтобы предотврать распространение заболевания.
После Словакии, где в четверг обнаружен четвёртый очаг ящура, два случая этого вирусного заболевания крупного рогатого скота подтверждены в Венгрии.
Более 2 000 голов пришлось забить на ферме в Левеле, где обнаружены несколько заражённых животных. В связи со вспышкой заболевания, венгерские власти установили вокруг фермы двухуровневую зону безопасности: здесь действуют строгие ограничения, рекомендован забой подворного скота.
Власти соседней Словакии распорядились закрыть пограничные переходы между двумя странами, чтобы предотвратить распространение заболевания. Об этом сообщил министр внутренних дел Словакии.
На четырёх животноводческих фермах на Сигеткёзе или Малом Житном острове власти распорядились провести забой скота в трехкилометровой защитной зоне. Местные жители выступили против.
Акцию протеста организововали местные фермеры, они требуют, чтобы не заражённых животных не забивали.
На крупных пограничных переходах, таких как Райка, Медведов, Комарно и Стурово, будут установлены пункты обеззараживания. В связи со вспышкой ящура Чешская Республика сократила трансграничное движение со Словакией.
Грузовики должны подвергаться дезинфекции. Запрет на перевозку живых животных в Чешскую Республику остается в силе.