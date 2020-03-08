COVID-19: Италия закрывает северные регионы

Италия принимает очередные и более жесткие меры по борьбе с распространением нового типа коронавируса. О них объявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. До третьего апреля власти фактически изолируют всю северную область Ломбардия, где выявлено наибольшее число заражений, а также 14 провинций в областях Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт и Марке. Запрещается выезд и въезд людей за исключением экстренных обстоятельств.

Кроме того, по всей стране прекращается работа всех спортивных и развлекательных учреждений: стадионов, театров, музеев и библиотек. За сутки от заболевания, вызванного COVID-19, скончались 36 человек. Общее число инфицированных приближается к шести тысячам.

Среди них - лидер входящей в правящую коалицию Демократической партии Италии и губернатор области Лацио Никола Дзингаретти. Политик сообщил, что чувствует себя хорошо, однако ближайшие несколько дней будет вынужден провести дома.

Эпидемия внесла коррективы в жизнь большинства итальянцев, в особенности тех, у кого есть несовершеннолетние дети. Учебные заведения закрыты по меньшей до 15 марта. Родителям приходится приспосабливаться к ситуации. Коронавирус нанес мощный удар по туристической отрасли, которая теряет миллиарды евро.