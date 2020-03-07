России нужен новый Сталин? | #Куб

В годовщину смерти Сталина в России оживились споры о роли советского вождя. Одни воспринимают его как великого руководителя, другие как преступника. За информационной войной в социальных сетях мы следим в «Кубе».

Я не раз говорил Путину, что надо учиться у Сталина и Ленина, а не критиковать каждый раз и пинать советскую эпоху. Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Символ

Горы красных гвоздик на могиле на Красной площади и у редких сохранившихся памятников Сталину, очереди на возложение цветов и заявления о значении советского лидера. Сталинисты называют его «величайшим государственным и политическим деятелем XX века», «символом победы в Великой Отечественной войне»...

Для других это один из величайших тиранов в истории человечества, превративший в концлагерь 1/6 часть суши и развязавший вместе с Гитлером мировую войну. Преступник, благодаря которому весь мир узнал такие слова, как «голодомор» и «ГУЛАГ».

Смех и слёзы

Светлая память о Сталине для его почитателей — это светлая память о его политике. Сталинисты уверены, что 5 марта 1953 закончилась эпоха мощного подъёма и расцвета России, и с этого момента страна только неуклонно сползала вниз, уничтожая достижения «великого Человека».

Пока одни скорбели, другие праздновали. В Екатеринбурге группа активистов отметила день смерти Сталина фейерверком в центре города. Организаторы акции уверены, что эта дата должна стать национальным праздником освобождения.

Противники Сталина вспоминают о советских репрессиях. По оценкам общества «Мемориал» жертвами террора стали от 10 до 39 миллионов человек. Сталинским наследием критики большевистского лидера считают пытки, репрессивные, по их мнению, законы и неправосудные приговоры. «Никакой Сталин сегодня не умер — он по-прежнему здесь», — объясняет блогер Максим Мирович такой интерес к личности деятеля первой половины прошлого века и его сторонникам.

«Народная любовь»

Исследования «Левада-Центра» свидетельствуют о росте популярности Сталина. В прошлом году, по данным социологов, 70% россиян положительно оценивали роль советского вождя в истории.

А как к Сталину относитесь вы — как к великому руководителю или как к преступнику? И с чем, по-вашему, связано столь эмоциональное отношение к Сталину в 2020 году?

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