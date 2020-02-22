Системы распознавания лиц становятся обыденным явлением в современных мегаполисах. Власти называют их средством борьбы с преступностью, а в Москве используют для поиска нарушителей карантина. Где пролегает грань между охраной общественного порядка и личной безопасностью? Разбираемся в «Кубе»...

Десятки тысяч камер, подключённых к компьютерам, которые позволяют распознавать лица прохожих и сопоставлять их с изображениями в базах данных. В Москве, по данным мэрии, только за новогодние праздники эта система позволила задержать более 30 человек, которых разыскивала полиция.

Теперь одну из крупнейших в мире сетей видеонаблюдения используют для выявления тех, кто может оказаться носителем коронавируса, но не соблюдает карантин.

Об этом в своём блоге сообщил мэр Сергей Собянин. Он рассказал о гражданке Китая, которая нарушила запрет выходить из дома. На улице её отследила система видеонаблюдения — заодно выявили всех, с кем она контактировала, и собрали сведения о тех, кто проживает в том же доме: на случай, если подтвердится наличие коронавируса.

«Фитнесс-трекер для майора»

Собянин называет это вынужденными мерами, но технологии, о которых он рассказал, спровоцировали бурную реакцию в социальных сетях. Критики мэрии расценили это как ещё один шаг к тотальной слежке. Они вспоминают об антиутопии Оруэлла и задаются вопросом, за кем власти будут следить дальше.

Британский пример

Вопрос о видеонаблюдении волнует не только россиян. В четверг полиция Лондона объявила о временной установке системы распознавания лиц в Вестминстере. Как и в Москве, это объяснили заботой о безопасности.

Критики этих мер призвали скрывать лица, а попытки принудительной идентификации расценили как нарушение закона.

Нужны понятные правила и гарантии

«Фонд свободы интернета» обращает внимание на широкое применение системы распознавания лиц в Индии. Активисты заявляют о «правовом вакууме», в котором, по их мнению, оказались эти технологии. Они опасаются, что в отсутствии регулирования это приведёт к массовым нарушениям прав человека, особенно при большом проценте ошибок в идентификации.

Согласно исследованиям, на которые ссылаются критики систем распознавания лиц, уровень ошибок может превышать 10%. Чем темнее кожа, тем меньше точность работы алгоритмов.

Не отменили...

В ЕС правозащитные организации надеялись на введение моратория на системы массового распознавания лиц. В разгар подготовки проекта концепции единой политики в отношении ЕС появлялись сообщения, что такое положение может стать частью документа.

В итоге Еврокомиссия ограничилась предложением обсудить эту проблему между странами ЕС. В тексте концепции отмечается, что «сбор и использование биометрических данных для удаленной идентификации, например, посредством распознавания лиц в общественных местах, несут определенные риски для основных прав и свобод».

Vox populi

Надо ли опасаться современных систем наблюдения? Среди участников онлайн-опросов Euronews в первые часы голосования большинство расценило технологии распознавания лиц как угрозу своей безопасности. А что думаете вы? Надо ли ограничить использование таких решений?

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