Взрыв в тегеранской клинике привел к многочисленным жертвам

Взрыв и последовавший за ним пожар в одной из клиник на севере Тегерана стали причиной гибели по меньшей мере 19 человек, об этом ранним утром в среду сообщило государственное телевидение Ирана.

Агентство IRNA, цитируя представителя управления пожарной охраны города, передает, что 15 погибших - это женщины.

Другое агентство - MEHR - отмечает, что в клинике в момент инцидента находились несколько десятков человек.

Двадцать человек удалось спасти.

В качестве предварительной причины происшествия называют неполадки с кислородными баллонами, из которых произошла утечка.

Это второе инцидент такого рода за последние несколько дней - менее недели назад на другой окраине Тегерана произошел взрыв газа возле военного объекта.