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Иран

Взрыв в тегеранской клинике привел к многочисленным жертвам

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 Елена Караева
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Из 19 погибших 15 жертв - это женщины
Из 19 погибших 15 жертв - это женщины   -   Авторское право  Vahid Salemi/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Взрыв и последовавший за ним пожар в одной из клиник на севере Тегерана стали причиной гибели по меньшей мере 19 человек, об этом ранним утром в среду сообщило государственное телевидение Ирана.

Агентство IRNA, цитируя представителя управления пожарной охраны города, передает, что 15 погибших - это женщины.

Другое агентство - MEHR - отмечает, что в клинике в момент инцидента находились несколько десятков человек.

Двадцать человек удалось спасти.

В качестве предварительной причины происшествия называют неполадки с кислородными баллонами, из которых произошла утечка.

Это второе инцидент такого рода за последние несколько дней - менее недели назад на другой окраине Тегерана произошел взрыв газа возле военного объекта.

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