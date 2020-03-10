Роналдиньо останется под стражей

Парагвайское правосудие отклонило ходатайство Роналдиньо о замене содержания под стражей на домашний арест. 39-летний бывший игрок бразильской сборной его брат Роберто подозреваются в использовании поддельных паспортов и отмывании денег.

Вновь назначенный судья Густаво Амарилья объяснил решение оставить Роналдиньо и его брата за решеткой необходимостью того, чтобы они постоянно находились в "распоряжении правосудия". Он заявил, что с учетом масштабов этого дела и предполагаемого участия в нем должностных лиц и предпринимателей, присутствие обоих в столице Асунсьоне необходимо для успешного проведения расследования.

Во вторник местные СМИ сообщили о задержании трех сотрудников миграционной службы и управления гражданской авиации Парагвая. Именно они, по версии следствия, пропустили Роналдиньо и его брата через границу с поддельными паспортами. Эти документы были обнаружены в ходе обыска 4 марта в номере гостиницы в Асунсьоне, где остановилась бразильская звезда. Оба были задержаны.

На родине у Роналдиньо тоже не все гладко: его лишили загранпаспорта за неуплату налогов, кроме того, футболисту назначен штраф в размере 8,5 млн реалов за нарушение требований природоохранного законодательства при строительстве пирса на берегу озера, где расположен дом его семьи.