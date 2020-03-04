Россия запретила экспорт медицинских масок из-за коронавируса

На фоне распространения коронавируса премьер-министр Михаил Мишустин ограничил вывоз из России масок, халатов и противовирусных средств. Запрет продлится до 1 июня 2020 года, но вывоза медицинских изделий для личного пользования он не коснется.

В список правительства также попали защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, бинты, вата и марля, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, медицинские перчатки и халаты.

Принятые меры не распространятся на оказание международной гуманитарной помощи иностранным государствам, включая Китай, сообщили в Минпромторге. "Прежде всего необходимо предотвратить так называемый искусственный дефицит некоторых медицинских изделий, (...) которые спекулянты могут вывозить за рубеж", - отметил министр ведомства Денис Мантуров, подчеркнув, что ограничений на продажу данных товаров внутри страны нет.

Временный запрет может также коснуться всего Евразийского экономического союза. Как сообщалось ранее, в России ежесуточно выпускается около 1,5 млн медицинских масок.

ФАС назвала принятые меры оправданными. "Очень много масок (...) закупалось в аптеке и вывозилось оптовыми партиями в более нервные регионы, в первую очередь, в Китай, - отметил замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский. - С этим связан условный дефицит масок в Москве, потому что Москва сейчас закупает масок гораздо больше, чем нужно москвичам, но они закупаются и вывозятся. Поэтому эта мера, на мой взгляд, абсолютно оправдана".

В среду российская ассоциация аптечных сетей (входят "Аптечная сеть 36,6", "Ригла", "Аптеки Невис", "Эркафарм", "Неофарм" и другие) сообщили об отсутствии медицинских масок у дистрибьюторов. Представители некоторых аптечных сетей пожаловались на связанный с этим дефицит масок.

К ограничениям прибегли и некоторые другие государства. Так, Германия также временно приостановила продажу за границу средств медицинской защиты на фоне распространения коронавируса нового типа.

"Запрещается экспорт медицинских защитных средств (респираторных масок, перчаток, защитных костюмов). Исключения возможны лишь при определенных условиях", - говорится в сообщении Министерства здравоохранения Германии, опубликованном в Twitter.

Во Франции медицинские маски будут выдавать только по рецепту. Накануне президент страны Эммануэль Макрон заявил, что все запасы этих защитных средств, которые находятся на складах и на производстве, будут реквизированы. Всего предполагается изъять 150 миллионов масок. После реквизиции их раздадут медработникам или жителям страны, которых коснулось заболевание. За последние дни французским аптекам уже было выдано 10 миллионов защитных масок.