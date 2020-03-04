Коронавирус как муза: о нём уже слагают песни

О нем теперь слагают песни. Министерство здравоохранения Вьетнама выпустило ролик, призывающий население правильно соблюдать гигиену в борьбе с коронавирусом.

Анимационное видео сопровождается перепетой известной в стране композицией "Ревность" певцов Эрика и Мина. В тексте песни жителей призывают тщательно мыть руки и избегать посещения людных мест.

Идею тут же подхватили соцсети. В приложении TikTok один из пользователей придумал на мотив песни хореографию. Ролик с "короновирусным" танцем набрал более миллиона просмотров.

Во Вьетнаме, имеющей общую границу с Китаем, было зафиксировано 16 случаев заражения, все заболевшие были вылечены и выписаны из больницы.

В крупнейшем городе Эквадора Гуаякиле неожиданную для него самого популярность получил уличный музыкант Анхель Альварадо.

Изначально своей песней также посвященной коронавирусу он хотел развеселить скучающих в длинных очередях за медицинскими масками и чистящими средствами местных жителей. В соцсетях у него появилась масса поклонников. Анхеля зовут на телевидение и радио.

В Эквадоре только недавно были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом.