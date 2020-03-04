Италия закрывает школы из-за коронавируса

Власти Италии объявили о временном закрытии школ и университетов на фоне новостей о распространении коронавируса. В стране, по официальным данным, умерли уже более ста инфицированных, зарегистрированы свыше 2,5 тыс. заболевших.
В правительстве рассматривают возможность организации дистанционного обучения, а родители несовершеннолетних решают, как им совместить работу и присмотр за детьми:
— Дома за ребенком присмотрит няня, может быть бабушки. Мы ещё не знаем, мы просто не знаем. Это чрезвычайная ситуация, так что может быть я смогу работать дома. Посмотрим, пока ничего не ясно.
— Я пока не знаю, честно говоря. У меня есть сестра, может быть мы будем помогать друг-другу понемногу.
Из Рима передаёт корреспондент Euronews Джорджия Орланди: «Эксперты говорят, что школа — это рассадник инфекции. Правительство готовит комплекс мер, которые обеспечат экономическую поддержку для тех семьям, где хотя бы один из родителей не сможет больше работать из-за необходимости сидеть дома с ребёнком».