Коронавирус: "красная зона" Италии

Изоляция и проверки из-за распространения коронавируса в Италии: в "красной зоне" действуют уже 35 контрольно-пропускных пунктов. Привлечены военные.

По последним данным, число инфицированных в стране за последние сутки выросло на 45% и составляет 322 человека при, по меньшей мере, 11 летальных исходах. Наибольшее число заразившихся находятся в северных областях Лобардия и Венето

Но гееография вируса распространилась на Тоскану, где выявлено два случая во Флоренции и Пистойе, и на Сицилию, где была госпитализирована туристка из Ломбардии. Об одном случае сообщается в Лигурии.

На этом фоне премьер-министр Италии Джузеппе Конте завил: "Мы ввели наиболее строгие меры безопасности и поэтому можем быть уверены, что благодаря нашей замечательной системе здравоохранения и данным мерам в ближайшие дни нам удастся сдержать распространение вируса".

Вместе с чем Джузеппе Конте раскритиковал организацию работы в больнице города Кодоньо, расположенного недалеко от Милана: выяснилось, что первого человека в Италии, у которого был выявлен коронавирус, 18 февраля отправили домой с симптомами гриппа, а потом ему стало хуже.

В Милане многие компании перевели своих сотрудников на дистанционную работу, закрыт для посещений кафедральный собор. Опустели улицы и в Венеции, где на два дня раньше закончился карнавал.