Сегодня в программе "Вкратце из Брюсселя" мы расскажем о миграционном кризисе на греко-турецкой границе и о том, как европейское правосудие встает на сторону рэп исполнителей и свободы слова.

Мигранты на греко-турецкой границе выбросили белые флаги и показывают их полицейским патрулям. Правозащитники говорят, что сложившаяся ситуация может стать напоминанием для Европы – на ее территории есть проблемы с защитой прав человека.

С тех пор как Турция решила открыть границу с Грецией, тысячи мигрантов попытались попасть в ЕС. Греция ответила незамедлительно и жестко. Представитель Европейской народной партии считает, что Грецию не за что винить.

Манфред Вебер, член Европейской народной партии

"Мы должны четко обозначить, что насилие, совершаемое на границе, является заслугой Эрдогана. Он несет за это ответственность. В последние несколько дней премьер-министр Греции неоднократно публично заявлял, что граница закрыта. Точка. Правительство Турции дало людям ложные надежды. Мы надеемся, что Эрдоган прекратит эту эскалацию".

Правительство Греции заявило, что на один месяц приостановит рассмотрения запросов о предоставлении убежища. Лидеры ЕС посещают страну, чтобы продемонстрировать свою поддержку властям. Но организация Human rights watch считает, что Евросоюз в равной степени с Турцией несет ответственность за сложившуюся ситуацию.

Филипп Дам, Human rights watch

"Турецкое правительство использовало просителей убежища и мигрантов, чтобы оказать давление на Евросоюз и поставить его в гораздо более уязвимую позицию, чем прежде. Нам нужно запустить процесс, при котором вновь прибывшие мигранты, как и те, кто просил убежища последние несколько лет, смогут воспользоваться механизмом отправки в другие страны ЕС".

Правозащитники считают, что нынешняя ситуация на греческой границе — еще одна проверка Европы на следование своим ценностям.

Европейское правосудие на стороне рэпера Вальтоника.

Суд считает, что представители испанской юстиции допустили ошибку. Они запросили европейский ордер на арест, воспользовавшись уголовным кодексом 2015 года, когда предполагаемое преступление было совершено в 2012 году.

Симон Бекарт, адвокат

"Мы рады вердикту, он в нашу пользу. Это так же означает, что не может быть экстрадиции за восхваление терроризма".

Тем не менее решение вовсе не означает, что экстрадиции и Испанию не произойдет. Суд бельгийского города Гента рассмотрит, должен ли ответить репер по второму пункту обвинения — оскорблению короны.

Рэпер Вальтоник, настоящее имя которого Хосеп Микель Аренас Бельтран, сбежал в Бельгию два года назад после того, как испанское правосудие приговорило его к трем с половиной годам тюремного заключения за прославление в его творчестве терроризма и оскорбление короны.