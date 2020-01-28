Программа "Вкратце из Брюсселя":

Британские евродепутаты покидают свои рабочие места. Некоторые занимали их почти четверть века. О том, с какими мыслями британцы уезжают из Брюсселя, и что на прощание им дарят коллеги — в нашем сюжете.

Евродепутаты провожают британских коллег

Он один из старейших британских депутатов Европарламента заканчивает свою работу. Лейборист Ричард Корбетт начал брюссельскую карьеру в 1996 году. Для убежденного европейца выход Великобритании из ЕС стал настоящей трагедией. И политической, в масштабах страны, и личной.

Ричард Корбетт, евродепутат от Великобритании

"В парламенте сейчас довольно эмоционально. Коллеги обнимают, пожимают руки, говорят много хороших слов. Так что это одновременно и разрывает мне душу и греет ее. Один из моих коллег, Рори Палмер, сделал этот шарф. Многие из нас будут такие носить. Надпись напоминает, что на протяжении почти полувека мы были членами Евросоюза, участвовали в этом великом проекте единства в разнообразии. И, может быть, однажды мы вернемся".

Члены Европейского парламента поблагодарили своего коллегу за годы работы, а сам британец сравнил свой уход с уходом героя грустного фильма.

Ричард Корбетт, евродепутат от Великобритании

"Я коплю на покупку лошади, чтобы уехать на ней в закат".

Верховный комиссар ООН по делам беженцев приехал в Брюссель

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди недавно посетил греческий остров Лесбос и, по его словам, был потрясен гуманитарной ситуацией в лагерях. Больше всего его удивили условия содержания детей. На этой неделе Европейский парламент обсудит острую тему, и Гранди надеется, что сможет повлиять на греческое правительство.

Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев

"То, что я услышал от (греческого) премьер-министра – это очень хороший план. Сначала нужно перевезти детей, а затем отправить на материк людей, оказавшихся на островах. Теперь нам нужно перейти от плана к действиям. Греческое правительство должно возглавить эту инициативу"

Весной Европейская комиссия должна представить новый Пакт о миграции. Гранди подчеркнул, что важно не только выделять больше денег на решение вопроса беженцев, но и открывать двери ЕС для большего количества людей, спасающихся от войны и преследований.

Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев

"Европа должна и дальше придерживаться принципов защиты беженцев и не передавать их другим государствам. ЕС вместе с нами (ООН) также несет ответственность за оказание помощи этим странам".