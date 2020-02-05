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Уникальная выставка в Ватикане

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Уникальная выставка в Ватикане
Авторское право
ZZEBU
 Ирина Шелудкова
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Марк Шагал, Жоан Миро, Анри Матисс и Эдвард Мунк в Ватикане. В пространстве колоннады Бернини на территории крыла Карла Великого проходит выставка, на которой модно впервые увидеть 150 графических работ целого ряда знаменитых художников 19 и 20 веков.

Доступ к ватиканской коллекции ранее был только у специалистов.

Куратор выставки Франческа Босчетти говорит: "Графика требует особого внимания. Работы должны хранится в темноте, нужно контролировать температуру и уровень влажности в помещении. Поэтому организация выставки ус такими сокровищами — особенное событие. Все эти работы можно увидеть только во время экспозиции, после которой они вернутся на хранение".

В целом данная коллекция Ватикана насчитывает около 4000 принтов, гравюр, рисунков и фотографий. Выставка продлится до конца февраля.

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