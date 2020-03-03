В схватке - только трое: Эми Клобушар сошла с дистанции

Концепция изменилась - сенатор от Демпартии от Миннесоты Эми Клобушар заявила, что выходит из гонки и готова поддержать в голосовании в так называемый "супервторник" экс-вице-президента Джо Байдена. Это второй "на выход с вещами " - среди желающих помериться силами с Трампом на ноябрьских всеобщих выборах.

За сутки до Клобушар с поля битвы ретировался 38-летний экс-мэр города Саут-Бенд из штата Индиана Пит Буттиджич.

Этот этап избирательной кампании гонки называют "супервторником", поскольку по его итогам определяется, представители какого претендента получат в общей сложности тысячу триста сорок пять мандатов, это свыше трети партийных представителей на предстоящем съезде демократов, который должен пройти в Милуоки.

Получится ли у 77-летнего экс-вице-президента Байдена обыграть 78-летнего Сандерса?

Байдена относят к умеренным демократам, и за него готовы высказаться те, кто опасается радикальных экономических идей Сандерса.

Сенатор от штата Вермонт, в частности, предлагает списать кредиты, взятые на обучение, и ввести для всех американцев бесплатное здравоохранение.

Пока Сандерс заручился поддержкой 60 делегатов будущего съезда, Джо Байдена от него отделяет семь голосов.

Всеобщие выборы в США состоятся 3-го ноября.