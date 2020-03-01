Президентские выборы в США: "супервторник"

Для американских демократов 3 марта может стать решающим при определении, кто же бросит вызов Дональду Трампу на президентских выборах. В то время как у республиканцев ни один из кандидатов реальной конкуренции нынешнему главе Белого дома не составляет, их оппоненты вынуждены сражаться за каждый штат. Сразу в 14 из них праймериз и партийные собрания пройдут в так называемый супервторник. В этот день о своих предпочтениях заявят и демократы, проживающие за границей, а также жители Американского Самоа.

Тон президентским выборам задала по традиции Айова. Первые кокусы состоялись здесь еще 4 февраля. О своем лидерстве тогда заявили сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и экс-мэр индианского Саут-Бенда Пит Буттиджич. Всего были определены 41 делегат-выборщик. В супервторник решится судьба аж 1357 из почти четырех тысяч участников июльского общенационального партийного съезда в Милуоки (штат Висконсин), где и назовут имя единого кандидата на выборах от демократов.

В 2016 году им стала Хиллари Клинтон. Но выиграть решающую битву у Дональда Трампа ей так и не удалось.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.