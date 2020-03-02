У кого больше шансов стать кандидатом в президенты США от демократов?

Смогут ли левые выступить от имени Демократической партии на предстоящих выборах, а если нет — кто составит им столь серьёзную конкуренцию? Этот вопрос стал особенно актуален после первых кокусов — голосований за кандидатов на праймериз. Они показали усиление левых движений внутри партии.

«Демократы-социалисты»

Наиболее ярким представителем этого крыла считается Берни Сандерс. Он называет себя «демократом-социалистом», который борется с неравенством в обществе. Сандерс выступает за общедоступную систему здравоохранения, бесплатное высшее образование и повышение минимального размера оплаты труда. Но своей главной задачей Сандерс называет смещение с президенского поста Дональда Трампа. «Мы одержим победу по всей стране, потому что американцы сыты по горло президентом, который всё время лжёт», — заявлял Сандерс.

Берни Сандерс в ходе встречи с избирателями в Лос-Анджелесе 1 марта 2020 AP Photo/Damian Dovarganes

Впрочем, он не единственная звезда в левой части демократического небосклона. Серьёзной соперницей Сандерса на праймериз называют сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен. В случае победы она обещает предоставить молодёжи больше возможностей для реализации американской мечты. Речь идёт, в частности, о прощении долгов по кредитам за образование и о расширении социальной поддержки, — прежде всего за счёт больших корпораций.

«Умеренные»

Демократы-центристы говорят об этих обещаниях как о проявлении неоправданного радикализма. Бывший вице-президент США Джо Байден, которого к началу праймериз называли наиболее вероятным кандидатом от демократов, обещает действовать осторожнее. «Я не социалист и не полутократ. Я просто демократ, чем и горжусь», — говорил он.

Джо Байден после победы на праймериз в Южной Каролине AP Photo/Gerald Herbert Gerald Herbert

Первые голосования за кандидатов — кокусы — были неудачными для Байдена, но после праймериз в Южной Каролине он улучшил своё положение, вынудив другого популярного центриста Пита Буттиджича снять свою кандидатуру.

К центристам относят сенатора от Миннесоты Эми Клобушар, которая к «Супервторнику» занимает чертвёртое место по уровню поддержки, и, с рядом оговорок, члена Палаты представителей Тулси Габбард.

«Тёмная лошадка»

Последним вступившим в борьбу за выдвижение на президентских выборах от демократов стал бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Пока что его рейтинги невысоки, но сторонники политика связывают с ним надежды на повторение успеха Барака Обамы, — чтобы победить на президентских выборах в ноябре единый кандидат должен найти решение, которое сплотит вокруг его имени демократов с самыми разными взглядами.

Традиционно первой серьёзной проверкой на статус фаворитов и аутсайдеров праймериз называют партийные голосования в «Супервторник», который в этом году состоится 3 марта. В этот день со своим выбором должны определиться демократы в 15 штатах.