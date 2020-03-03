Есть ли место Богу в российской Конституции?

Профильный комитет Госдумы рекомендовал палате поддержать президентские добавления к поправкам в Конституцию. В Основной закон предлагают внести, в частности, положения об индексации пенсий, о защите брака как союза между мужчиной и женщиной, а также о сохранении веры в Бога.

По мнению главного редактора сайта Московского центра Карнеги Александра Баунова, так Владимир Путин готовится к отставке:

«Чтобы оформить свой период в истории юридически и завершить тем самым свое президентство, он должен принять Россию с ельцинской Конституцией, а оставить ее с другой Конституцией, которая фиксирует итог его 20-летнего президентства и премьерства. Он формирует новый президентский режим.

Ему нужно передать власть, при этом ему нужно остаться в системе. При этом ему нужно сделать так, чтобы его наследие не было пересмотрено после того, как он уйдёт с президентского поста, как мы это видим во всей русской истории».

Баунов уверен, что поправки о социальных гарантиях, семье, религии и истории нужны Кремлю, чтобы заинтересовать избирателей в преддверии всероссийского голосования об изменении Конституции. Но что думают об этом сами граждане? Euronews задал этот вопрос прохожим в Москве:

— Неплохо будет, если на самом деле будет Бог, если будет семья и историческая справедливость. Это то, что непосредственно нужно сейчас людям, чтобы люди, скажем так, поддерживали друг друга, создавали правильные союзы и, соответственно, шли в церковь к Богу и делали хорошие дела.

— Сейчас уже совершенно другое время. Это, во-первых, возвращение назад в прошлое. Во-вторых, просто понятно, для чего (это нужно): чтобы власть имущие как можно дольше оставались у власти, потому что дальше оставаться без изменения Конституции — уже, по-моему, это не вариант для них.

Упоминание какого именно бога может появиться в российской Конституции и какой смысл вкладывается в понятие «историческая справедливость» — ответов на эти вопросы пока нет, но в Кремле пообещали, что до 22 апреля, когда народ пригласят проголосовать за поправки, ясность будет внесена.