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Cult

Неделя моды в Париже

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Неделя моды в Париже
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Invision - Vianney Le Caer
 Daria Ivanova
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"Невеста" была в белом платье, но далеко не в обычном. Супермодель Белла Хадид закрыла субботний показ модного дуэта Андреаса Кронтхалера и Вивьен Вествуд на неделе моды в Париже. Прозрачное платье Хадид с пышными рукавами и кинжалом на поясе - один из самых запоминающихся образов шоу. В остальном дизайнеры порадовали искушенную публику характерными для Вествуд деталями: экстравагантными головными уборами, драпировками с рюшами, корсетами, струящимся полупрозрачным шелком.

Модный дом Валентино и его креативный директор Пьерпаоло Пиччоли представили в воскресенье необычную коллекцию, в центре внимания которой был черный цвет. Безупречные строгие наряды с перчатками до локтей сопровождались яркими аксессуарами. Некоторые модели были в красном, это любимый цвет основателя бренда. Другие - в кремовых платьях. Грубые сапоги и ботинки на толстой подошве на ногах моделей удачно дополняли образ.

Шоу Кристофа Гиярме было вдохновлено греческим мифом о царице Кассиопее, матери Андромеды, пострадавшей за то, что она вступила в спор с нереидами - мифическими русалками. Царица настаивала на том, что превосходит их красотой.

Французский дизайнер известен тем, что ежегодно одевает звезд Каннского фестиваля. В его коллекции заметно влияние голливудского гламура, который Гиярме мечтает сделать доступным для каждой женщины.

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