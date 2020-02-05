Кокусы демократов: Буттеджадж и Сандерс лидируют в Айове

Бывший мэр американского города Саут-Бенд Пит Буттеджадж и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заручились поддержкой не менее 10 делегатов каждый по итогам собраний активистов Демократической партии США, состоявшихся в штате Айова. Об этом свидетельствуют предварительные данные с 70% участков.

В ходе так называемых кокусов отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты. Первых официальных данных об итогах партсобраний демократов пришлось ждать почти сутки из-за проблем с обработкой информации. Это вызвало сомнения в компетентности организаторов мероприятия.

Трой Прайс, председатель партии демократов в Айове: "Задержка с публикацией данных была неприемлемой. Как председатель партии, я приношу извинения за это", - сказал лидер демократов в Айове Трой Прайс.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, которого многие считали фаворитом демократов, идет лишь четвертым, уступая еще и сенатору от Массачусетса Элизабет Уоррен.

Традиция проводить первые собрания партийных активистов в Айове зародилась в 1972 году, с тех пор этот штат играет роль своего рода политического барометра в начале каждого избирательного цикла.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.