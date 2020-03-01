Переломный момент перед "супервторником"

Переломный момент в предвыборной гонке демократов: бывший вице-президент США Джозеф Байден одержал победу на первичных выборах в американском штате Южная Каролина.

На этих праймериз Байден получил чуть более 48,4% голосов избирателей, его поддержали афроамериканцы. Байден в течение нескольких месяцев считался фаворитом предвыборной гонки демократов, однако с начала февраля его предвыборная кампания шла не слишком успешно.

Байден обратился к свои сторонникам: "Мы должны объединить всех американцев, вне зависимости от расовой и этнической принадлежности, вне зависимости от пола и экономической ситуации, объединить демократов, республиканцев, голоса независимых избирателей, все слои общества. Мы сделали это в Южной Каролине и сможем сделать это для всей страны, когда наступит "супервторник". Большая победа либо проигрыш — это наш выбор. Большинство американцев не хотят слышать обещания о революции, им нужно больше чем обещания, они хотят видеть результаты".

Спасибо, Южная Каролина", - написал бывший вице-президент в "Твиттере". "Лишь несколько дней назад пресса и обозреватели заявляли, что нашей кампании конец, но мы доказали обратное".

Берни Сандерс сохраняет лидерство

По итогам праймериp второе место досталось бывшему сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу. У него в два раза меньше голосов — 19.9%. Но благодаря победам в штатах Айова и Невада, а также первичных выборов в штате Нью-Гэмпшир он все равно остается лидером по числу голосов делегатов среди демократов. С учетом предварительных итогов праймериз в Южной Каролине сенатор от Вермонта заручился поддержкой 54 делегатов. Байден получил 44 голоса.

Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться 1991 голосом делегатов.

За миллиардера Тома Стейера в Южной Каролине проголосовали около 11% и он объявил о решении покинуть предвыборную гонку.

"Супервторнику" — партийное собрание, на котором отбирают делегатов сразу в 14 штатах и одной заморской территории США.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.