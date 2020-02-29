Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Греция

"Массовая организованная попытка нарушить границу"

Комментарии
 Павел Барсуков  & Апостолос Стаикос
euronews_icons_loading
"Массовая организованная попытка нарушить границу"
Авторское право
AP
Размер текста Aa Aa

Несколько тысяч мигрантов пытаются пересечь турецко-греческую границу, сталкиваясь с противодействием греческих пограничников. Афины отправляют на контрольно-пропускные пункты подкрепления и сейчас фактически закрыли все сухопутные переходы. О таких же мерах говорят и в соседней Болгарии.

По сообщениям греческой полиции, происходит "массовая организованная попытка нарушить границу". Более 60 человек задержаны.

Панагиотис Харелас, глава профсоюза пограничников:

"Мы изо всех сил пытаемся сохранить границу на замке. Сейчас ясно, что это не беженцы, это не сирийцы. Речь идёт о многих национальностях и огромном наплыве мигрантов. Турция решила направить в нашу сторону 'волны беженцев', и мы пытаемся с правиться с этой беспрецедентной ситуацией".

AP
Мигранты на границе с ГрециейAPEmrah Gurel

Греческим полицейским приходилось неоднократно применять слезоточивый газ. По их словам. при этом мигранты и сами используют газ и дымовые завесы.

Многие нелегалы ищут способы пробраться вдали от пропускных пунктов, вдоль реки Мари́ца, по которой и проходит рубеж между Грецией и Турцией. Эгейское море патрулируют более полусотни кораблей береговой охраны.

AP
Мигранты пытаются пересечь границу по рекеAPEmrah Gurel

Апостолос Стаикос, Euronews:

"Мы сейчас всего в нескольких метрах от границы с Турцией — настолько близко, насколько нам удалось подобраться. Прямо сейчас на той стороне находятся сотни беженцев и мигрантов, которые пытаются пересечь границу. Это, судя по всему, невозможно, поскольку греческие власти оцепили этот район".

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.