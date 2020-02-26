"Партизанская война" на Лесбосе

На греческих островах Лесбос и Хиос не прекращаются столкновения полиции с манифестантами, выступающими против строительства новых лагерей для нелегальных мигрантов. На Лесбосе даже называют происходящее "партизанской войной".

Власти Эгейских островов объясняют, что новые лагеря возводятся в интересах самих же жителей, обеспечивая защиту населения от коронавируса.

"Мы хотим вздохнуть свободно, мы настаиваем, чтобы требования жителей острова были услышаны, чтобы больше не создавали лагерей, особенно закрытых, которые превращаются в тюрьмы. Мы требуем, чтобы нас услышали, потому что мы уже много лет вынуждены выносить тяготы миграционного кризиса".

"Границы надо открыть, чтобы эти люди смогли ехать, куда им угодно, пока эта война не кончится. А в решении этой проблемы должна принимать участие вся Греция, не один только Лесбос".

Уже с понедельника на остров отправляются дополнительные силы полицейского спецназа, которые блокируют подходы к строительной площадке.

Решение возвести закрытые лагеря было принято в прошлом году, две недели назад правительство указало участки земли на пяти островах. Эти заведения предназначены для тех, кому отказано в предоставлении статуса беженца. В теории, таких мигрантов будут содержать в лагере до депортации, но учитывая, что многие приезжие уничтожают свои документы, депортация может оказаться невозможной.

Апостолос Стаикос, Euronews:

"Манифестанты говорят о беспрецедентном уровне полицейского насилия, но подчёркивают, что сдаваться не собираются. По их словам, рано или поздно они доберутся до строительной площадки и остановят возведение нового лагеря".