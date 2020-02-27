Китай уступил "первенство" по распространению коронавируса

Новой тенденцией распространения коронавируса в мире за последние дни стало появление новых очагов. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Китай уступил "первенство" по ежедневному числу инфицированных. И хотя без малого 78 500 случаев заражения новым коронавирусом зарегистрированы в КНР с декабря и более 2 440 человек стали его жертвами, динамика сегодня изменилась.

Вирус гораздо быстрее распространяется в других странах, прежде всего в Южной Корее, Италии и Иране. Всего случаи заражения коронавирусом отмечены в 40 государствах мира, речь идет о 3 600 случаях заражения и 50 умерших от Covid-19.

В Европе подтвержденных случаев 539, погибших - 14. Больше всего зараженных в Италии - 453 (12 умерших), далее следуют Германия с 27 случаями заражения и Франция, где 18 инфицированных и двое жертв.

Что касается КНР, то пик эпидемии здесь, как считают учёные, пройден. В этот четверг в материковом Китае был зарегистрирован самый низкий ежедневный показатель умерших: 29 человек. Официальный Пекин впервые выразил беспокойство "импортированными" из других стран случаями заражения.

Власти Саудовской Аравии, в свою очередь, "временно" приостановили въезд паломников, направляющихся в Мекку.