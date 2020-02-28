До и после моста Моранди: итальянские автострады в опасности

Вы бы согласились проехать по осыпающейся эстакаде? Итальянские водители проделывают это годами, не подозревая об опасности. Сегодня они более осведомлены, но до сих пор выбора у них нет.
Состояние итальянских автострад вызвало настоящий национальный скандал. Сегодня в Италии расследуются дела около двадцати значительно поврежденных автомобильных мостов. Существует также 200 нелегальных туннелей, которые не соответствуют европейским стандартам. Пересекаемая эстакадами и туннелями Лигурия в центре этого кризиса.
Обрушение моста Моранди в августе 2018 стало тем самым моментом, когда длинная серия инцидентов оказалась связанной воедино.
- В 2016 году эстакада недалеко от Милана рухнула под тяжестью грузовика, один человек погиб;
- В 2017 году рядом с Анконой обрушился мост. Погибли двое. Два последних несчастных случая произошли в Лигурии уже после обвала моста Моранди;
- В результате оползня на автостраду А6 упал автомобильный мост;
- В декабре прошлого года на трассе А26 недалеко от Генуи обрушился потолок тоннеля. По счастливой случайности — жертв не оказалось.
Лука Тернавасио — основатель "Чистой автострады", гражданского комитета, сторонниками которого с декабря стали более 60 000 человек. Они требуют безопасности и справедливости. Инженер-строитель Паоло Форцано первым предупредил о состоянии мостов в районе трассы Савона-Турин.
Под мостом Бисаньо люди живут в страхе, что похожая трагедия с мостом Моранди может произойти и тут. Мост считается "конструктивно прочным", тем не менее он подлежит трехлетней реконструкции. Некоторые из местных жителей мечтают скорее уехать отсюда.
По их словам, мост рушится на их глазах. Существует даже "коллекция" предметов, упавших с эстакады на их дома — от желобов до болтов.
Несмотря на запланированные работы, Лука настроен скептически.
Продолжающиеся расследования показали, что главный оператор автомобильных дорог, "Аутострада Пер Л'Италия", в течение многих лет врал о состоянии своей инфраструктуры, начиная с Моранди.
Следователи обнаружили, что "Аутострада Пер Л'Италия" заключила контракт с подчиненной ей компанией на проведение инспекций сети своих же автомагистралей. То есть, оператор был единственным, кто следил за собой.
Правительство заключило в общей сложности 25 льготных договоров на платные дороги. Это одна из самых сложных европейских систем. "Аутострада Пер Л'Италия" — ведущий итальянский частный оператор с более чем 3000 (тремя тысячами) километров автомобильных дорог. Он контролируется компанией Atlantia, которая принадлежит семье Бенеттон. Она, как и другие операторы, финансировали партии всех политических мастей.
Правительство рассматривает возможность приостановки концессии для "Аутострада Пер Л'Италия" и хочет ужесточить систему мониторинга. На данный момент создано надзорное ведомство, которое еще не функционирует и направило "суперинспектора" для проверки состояния мостов и туннелей, находящихся под угрозой.
Исключительна также и скорость, с которой строится новый мост в Генуе. "Аутострада Пер Л'Италия" откроет его этой весной. Оператор, похоже, действует быстро, чтобы восстановить как дороги, так и свой имидж. На Лигурийских автострадах продолжается строительство около сотни объектов, и объявлен инвестиционный план, который почти утроился на ближайшие четыре года.
Работа над туннелями началась месяц назад.
Несмотря на то, что дорожные работы продолжаются, те, кого судьба автострад действительно волнует – смотрят на них с опаской. Они боятся, что мошеннические сделки и смертельные несчастные случаи могут все еще ждать их впереди.