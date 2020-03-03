Италия: состояние австострад вызывает серьёзные опасения

Состояние итальянских автострад вызвало настоящий национальный скандал.

Около 20 эстакад в стране нуждаются в капитальном ремонте. 200 существующих туннелей не соответствуют европейским стандартам. Около тысячи автомобильных мостов не имеют официального владельца и не проверялись годами. Пересекаемая эстакадами и туннелями Лигурия в центре этого кризиса.

Полтора года назад обрушился один из таких мостов, погибли 43 человека. За последние два месяца из туннеля вывезли 2,5 тонны мусора. Ехать в Лигурию — значит рисковать Лука Тернавасио основатель гражданского комитета "Чистая автострада"

Лука Тернавасио — основатель гражданского комитета "Чистая автострада". Его главные требования — безопасность и справедливость.

Вместе с ним мы отправляемся изучать лигурийские автострады. Часть трассы Савона-Турин проходит по мосту Текки. Инженер-строитель Паоло Форцано первым забил тревогу о состоянии эстакад в этом районе.

Экономия на содержании этой дороги продолжается уже несколько десятилетий. С тех пор как она была построена, ее практически не обслуживали. Мы должны доказать с помощью инженерных данных, что ситуация безопасна, и у нас есть инфраструктура, которой мы можем доверять Паоло Форцано инженер-строитель

Под мостом Бисаньо люди живут в страхе, что похожая трагедия августа 2018 года может произойти и тут. При обвале моста Моранди в Генуе погибли 43 человека. Бисаньо считается "конструктивно прочным", тем не менее он подлежит трехлетней реконструкции. Кьяра живет здесь 12 лет, но сейчас мечтает отсюда уехать.

Наш дом построен в 1925 году, а мост появился тут в 1967. Он в буквальном смысле осыпается на наши головы. Нам страшно здесь жить! Кьяра Оттонелло местный житель

Текущее расследование показало, что главный оператор автомобильных дорог, "Аутострада Пер Л'Италия", в течение многих лет врал о состоянии своей инфраструктуры, начиная с Моранди.

С одним из следователей мы встретились в ангаре, где хранятся обломки "моста-убийцы".

Некоторые проверки проводились лишь частично, в других — документы были в буквальном смысле фальшивыми. Это происходило как до, так и после обрушения моста Моранди Иван Биксио полковник финансовой полиции Италии

Несмотря на то, что дорожные работы продолжаются, те, кого судьба автострад действительно волнует – смотрят на них с опаской. Они боятся, что смертельные несчастные случаи могут все еще ждать их впереди.