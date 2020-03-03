Италия: состояние австострад вызывает серьёзные опасения

Состояние итальянских автострад вызвало настоящий национальный скандал.
Около 20 эстакад в стране нуждаются в капитальном ремонте. 200 существующих туннелей не соответствуют европейским стандартам. Около тысячи автомобильных мостов не имеют официального владельца и не проверялись годами. Пересекаемая эстакадами и туннелями Лигурия в центре этого кризиса.
Лука Тернавасио — основатель гражданского комитета "Чистая автострада". Его главные требования — безопасность и справедливость.
Вместе с ним мы отправляемся изучать лигурийские автострады. Часть трассы Савона-Турин проходит по мосту Текки. Инженер-строитель Паоло Форцано первым забил тревогу о состоянии эстакад в этом районе.
Под мостом Бисаньо люди живут в страхе, что похожая трагедия августа 2018 года может произойти и тут. При обвале моста Моранди в Генуе погибли 43 человека. Бисаньо считается "конструктивно прочным", тем не менее он подлежит трехлетней реконструкции. Кьяра живет здесь 12 лет, но сейчас мечтает отсюда уехать.
Текущее расследование показало, что главный оператор автомобильных дорог, "Аутострада Пер Л'Италия", в течение многих лет врал о состоянии своей инфраструктуры, начиная с Моранди.
С одним из следователей мы встретились в ангаре, где хранятся обломки "моста-убийцы".
Несмотря на то, что дорожные работы продолжаются, те, кого судьба автострад действительно волнует – смотрят на них с опаской. Они боятся, что смертельные несчастные случаи могут все еще ждать их впереди.