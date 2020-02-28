"Сезар": Романа Полански на церемонии награждения не будет

Романа Полански не будет на церемонии награждения французской национальной кинопремии "Сезар", на которую его картина "Офицер и шпион" претендует в 12 номинациях, из-за протестов, вызванных новым обвинением режиссёра в изнасиловании. Правозащитники призвали к бойкоту мероприятия, развесив баннеры у штаб-квартиры Академии "Сезар" в Париже.

Селин Пик, представитель организации Osez le Feminisme, возмущена:

"Все кинодеятели во Франции его защищают. Это просто уму непостижимо, спустя два года после #MeToo. В то время как в США Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах, здесь, во Франции, мы можем наградить Романа Полнаски, которого 12 женщин обвиняют в изнасиловании, когда они были детьми. Уму непостижимо!

На гребне скандала Совет по присуждению премий "Сезар" ушёл в отставку в полном составе за две недели до церемонии награждения.

Роман Полански заявил, что мероприятие превращается в "публичное линчевание", а на новое обвинение против него ответил: "Фантазии нездоровых умов теперь рассматриваются как доказанные факты". Он сказал, что не придёт на церемонию, чтобы не подвергать опасности свою семью и коллег.

86-летний режиссёр живет и снимает фильмы в Европе, по большей части во Франции. В 1978 году он бежал из США незадолго до вынесения решения суда по делу об его в изнасиловании 13-летней девочки.

Номинированный на "Сезар" фильм "Офицер и шпион" Полански ранее завоевал гран-при Венецианского кинофестиваля 2019 года.