«Дело Полански»

В Париже активисты сорвали один из премьерных показов фильма Романа Полански «Я обвиняю» (в российском прокате лента называется «Офицер и шпион», по названию романа, автор которого выступил сценаристом фильма). Защитники прав женщин блокировали доступ в кинотеатр «Шампо» в Латинском квартале. С плакатами «Полански — насильник, киноиндустрия — соучастник» они не позволили зрителям попасть в зал:

«Это серьёзно, потому что таким образом они плюют на всех, кто осмелился заговорить, на всех жертв насилия. Это касается не только самого Полански, но и других тоже. Если подобный человек может выражать себя, делать фильмы с названием „Я обвиняю“, которые рассказывают великую историю, то каждый сантим за билет поддерживает его».

Из-за обвинений режиссёра в сексуальных домогательствах скандалы постоянно преследуют его новую картину. Это не помешало членам жюри Венецианского кинофестиваля вручить фильму «Серебряного льва».

«Считать зрителей соучастниками Полански и препятствовать людям идти в кино — это, мне кажется, весьма дурная подмена понятий».

«Я полагаю, что Полански нужно привлечь к суду — если доказательства будут найдены, не нужно быть ни с кем снисходительными в таких случаях. Но если фильм уже вышел — почему бы не посмотреть его?», — говорят пришедшие в «Шампо» зрители.

Из-за обвинений в изнасиловании несовершеннолетней Полански покинул США ещё в конце 1970-х. В 2017-м в Штатах началось ещё одно расследование о растлении малолетних, что вызвало новую волну протестов. США долгое время безрезультатно добиваются его выдачи. На прошлой неделе французская актриса Валентин Монье обвинила Полански в изнасиловании, произошедшем в 1975 году.

Сам Полански неоднократно подчёркивал, что неспроста обратился к делу Дрейфуса — истории о безосновательно осуждённом офицере-еврее, о фабрикации улик и о том, как в обществе возникает массовая истерия.