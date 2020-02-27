Лондон выдвигает Брюсселю новый ультиматум: если в течение четырех ближайших месяцев партнерам не удастся определить хотя бы "общие черты" соглашения об отношениях после "брексита", британцы покинут стол переговоров. Их активная фаза стартуют в начале марта.

Обе стороны выступают за создание зоны свободной торговли, но не могут договориться ни о том, как будет осуществляться контроль внутри нее, ни о том, как обеспечить условия для честной конкуренции бизнеса.

"Мы уважаем суверенитет, независимость и правовую систему ЕС. Мы ждем от его представителей того же и не примем никаких обязательств по увязке наших законов с европейскими. Мы должны уважать независимость и право друг друга принимать собственные решения в отношении границ, миграционной политики и налогообложения", - заявил в четверг канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув.

Великобритания и Евросоюз намерены, среди прочего, обсудить партнерство в области экологии, интеллектуальной собственности, госзакупок, транспорта и энергетики.

"Рассуждать о результатах переговоров, которые только стартуют в понедельник, слишком рано. Давайте не будем делать преждевременных выводов", - отмечает официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

По словам главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье, заключение торгового соглашения зависит от того, удастся ли Брюсселю и Лондону найти взаимопонимания по вопросу рыбной ловли. Евросоюз настаивает на том, чтобы партнеры сохранили стабильный взаимный доступ в соседские территориальные воды. Это жизненно важно для рыбаков его восьми стран-членов, в том числе Франции и Дании. Великобритания же стремится до конца года стать независимым прибрежным государством и предлагает ежегодно возобновлять обсуждение соответствующих квот.