Торговые сделки после "брексита"

Не прошло и недели после выхода из ЕС Великобритании, как её министр иностранных дел отправился начинать торговые переговоры на другую сторону земного шара. Руководству Австралии Доминик Рааб заявил, что после «брексита» Соединённое Королевство укрепило своё положение в мире.

«Мы много говорили о глобальной и самостоятельной Британии, - сказал Рааб. - Мы видим нашу страну амбициозной, уверенной в себе и безусловно глобальной в своей перспективе».

С англоязычными австралийцами британцы по традиции тесно сотрудничает в сфере безопасности.

Лондон стремится поскорее заключить торговое соглашение с Канберрой, чтобы Брюсселю было труднее навязывать ему свои правила при стоительстве новых двусторонних отношений.

Британское првительство хочет взять за основу сделку Австралии со всем Евросоюзом. Но бывший генеральный директор Всемирной торговой организации Паскаль Лами заметил, что такого документа в природе нет, и что каждой стране нужно бороться за свой статус на мировой арене:

«Австралийской сделки не существуют, хотя переговоры о ней идут, - сказал Лами. - Если вы заходите в магазин торговых сделок, у вас есть большой выбор. Это в футболе - есть первая лига, вторая лига, третья лига, четвертая лига. Пока Соединённое Королевство находится в лиге номер 1, предлагая открытую торговлю, наилучший режим, игру по общим правилам и отсутствие границ. Но в каком дивизионе британцы хотят торговать с Европой? Пусть решат".

В Брюсселе сомневаются в том, что Лондон сумеет заключить с ним, с Канберрой, Вашингтоном или другой столицей существенное торговое соглашение до конца года. Тогда закончится переходный период после "брексита", и сторонам придётся торговать по правилам ВТО.