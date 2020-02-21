Учёба после "брексита": программа "Эразмус" под угрозой

Великобритания — одна из любимых стран для обучения студентов из ЕС.

После "брексита" некоторые опасаются, что программа "Эразмус", которая позволяет обучаться по обмену без платы за английское образование, исчезнет.

Страна вполне может покинуть программу в связи с выходом из ЕС, и эта угроза вызывает беспокойство у 30 000 французских студентов, приезжающих в Великобританию каждый год.

Для многих попадание в программу "Эразмус" — единственный шанс получить знания в одних из самых лучших университетов мира.

В такие университеты как Оксфорд попасть не так просто. Я не могу позволить себя платить тысячи фунтов за учебу. Это невозможно. А по программе "Эразмус" я просто заплатила взносы во Франции и получила доступ к системе Оксфорда Бланш Ольб студентка по обмену в Оксфордском университете

Программа предусматривает и обмен преподавателями. Они также как и студенты обеспокоены своим будущим. Власти Великобритании заверяют, что ситуация не изменится по крайней мере до конца переходного периода после "брексита".

Более половины студентов английских вузов, обучающихся заграницей, уехали по обмену именно по программе "Эразмус".

В 2017 году, более 16,5 тысяч британских студентов приняли участие в программе, в то время как в Великобританию приехали вдвое больше иностранцев.

Если мы посмотрим на данные о студентах, которые учились заграницей и вернулись обратно - в целом они преуспевают в учебе. То же касается и последующей занятости. Как правило, они зарабатывают больше, реже остаются безработными и чаще получают должности на высоком уровне Вивьен Стерн директор организации "Международные университеты Великобритании"

Программой "Эразмус" ежегодно пользуются около 300 000 студентов. Она охватывает 33 страны Европы, включая Великобританию.

Еврокомиссия предлагает в следующем семилетнем цикле (2021-2027гг.) удвоить финансирование программы до 30 млрд евро.