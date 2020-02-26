Как обстоят дела с госдолгом и бюджетным дефицитом в ЕС?

В этом выпуске программы "Реальная экономика" мы выясняем, не пришло ли время изменить общеевропейский свод налогово-бюджетных правил. Многие эксперты, министры финансов и европейские чиновники считают, что его следует переписать заново. Посмотрим, в связи с этим, как обстоят дела в Евросоюзе сегодня.

В настоящее время чрезмерный дефицит бюджета (более 3 % от ВВП), требующий от Еврокомиссии соответствующих мер по корректировке, не зарегистрирован ни в одной из стран ЕС. Тем не менее, государственный долг остается высоким по отношению к валовому внутреннему продукту, в частности, во Франции, Бельгии, Италии, Испании и Греции. Еврокомиссия призвана гарантировать, что государственные расходы и заимствования не превышают обозначенных границ (в 60 %). Но она не может заставить государства-члены инвестировать в реальную экономику.

В настоящее время, в связи с растущей потребностью в инвестициях для стимулирования внутреннего спроса, на правительства ряда стран ЕС, таких как Германия, Нидерланды и Финляндия, оказывается давление с тем, чтобы они увеличили госрасходы. Дело в том, что они - единственные в Европе, кому это позволяют финансовые возможности. Обладать подобным преимуществом - то же, что отложить деньги на "чёрный день" в банк, а значит, указанные страны могут увеличить расходы или снизить налоги, не подрывая при этом здоровья государственных финансов в долгосрочной перспективе.