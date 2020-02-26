Конституционный суд Германии защитил право человека на суицид

Конституционный суд Германии признал незаконным полный запрет эвтаназии. Таким образом утратила силу статья уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за организацию помощи в самоубийстве. Она была принята пять лет назад.

По мнению Конституционного суда , базовые права человека предусматривают свободу самостоятельно и по своему усмотрению распоряжаться собственной жизнью. «Эта свобода включает в себя и право на совершение самоубийства, право просить других о помощи и пользоваться предложенными для этого решениями», — говорится в постановлении, которое огласил председатель КС Германии Андреас Фосскуле.

Конституционный суд предлагает вместо запрета пассивной эвтаназии разработать и ввести правила для добровольного ухода из жизни. Активная эвтаназия, — то есть умерщвление человека с его согласия, — по прежнему приравнивается к убийству.

Уголовную статью о помощи в самоубийстве обжаловала группа неизлечимо больных пациентов и их врачей. По словам противников закона, по его вступления в силу желающим умереть оставалось лишь надеяться на себя. Они стремились уехать за границу и самостоятельно добраться до специалистов в странах, где эвтаназия разрешена.

Сторонники запрета на любые формы эвтаназии с негодованием восприняли решение Конституционного суда. Они опасаются, что через легализацию ассистированного суицида общество движется к неэтичным формам бизнеса, построенного на смерти, и к легализации активной эвтаназии.

Ассистированный суицид, когда пациент сам принимает смертельную дозу лекарства под наблюдением врача, разрешён, в частности, в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге и Швейцарии. По данным ассоциации Dignitas, немцы составляют большинство тех, кто за последние годы обращался к швейцарским НКО и врачам за помощью в организации добровольного ухода из жизни.