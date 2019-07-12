Испания за легализацию эвтаназии?

Испания требует легализовать эвтаназию. Парламент рассмотрит петицию, под которой подписались миллион человек. Большинство выступили за изменение законодательства в связи с делом Анхеля Эрнандеса. Пожилой испанец дал неизлечимо больной жене яд. Она об этом попросила сама.
"Я должен тебе помочь, больше тебе помочь некому", - последние моменты жизни супруги Анхель записал на видео - как доказательство: другого выбора у него не было. Даже если теперь ему и грозит реальный тюремный срок.
Автор другой петиции, собравшей свыше 374 тысяч подписей, так и не смог исполнить обещание, данное страдающей болезнью Альцгеймера жене - помочь ей умереть, когда та перестанет узнавать близких. Еще почти 100 тысяч человек поддержали женщину, у мужа которой диагностировали рассеянный склероз.
Согласно соцопросам, легализацию эвтаназии поддерживают 84% испанцев.