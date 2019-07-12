Испания за легализацию эвтаназии?

Испания требует легализовать эвтаназию. Парламент рассмотрит петицию, под которой подписались миллион человек. Большинство выступили за изменение законодательства в связи с делом Анхеля Эрнандеса. Пожилой испанец дал неизлечимо больной жене яд. Она об этом попросила сама.

Они обязаны принять новый закон как можно быстрее. Люди больше не могут страдать. Анхель Эрнандес пенсионер

"Я должен тебе помочь, больше тебе помочь некому", - последние моменты жизни супруги Анхель записал на видео - как доказательство: другого выбора у него не было. Даже если теперь ему и грозит реальный тюремный срок.

Автор другой петиции, собравшей свыше 374 тысяч подписей, так и не смог исполнить обещание, данное страдающей болезнью Альцгеймера жене - помочь ей умереть, когда та перестанет узнавать близких. Еще почти 100 тысяч человек поддержали женщину, у мужа которой диагностировали рассеянный склероз.

Согласно соцопросам, легализацию эвтаназии поддерживают 84% испанцев.