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Паралимпийская чемпионка сделала эвтаназию

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 Ольга Патапенка 
Паралимпийская чемпионка сделала эвтаназию
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Известная бельгийская спортсменка, чемпионка Паралимпийских игр ушла из жизни, воспользовавшись правом на эвтаназию.

40-летняя МарИке ВервОрт страдала от неизлечимого прогрессирующего заболевания мышц, вызывавшего, в том числе, эпилептические припадки.

Документы на согласие на данную процедуру спортсменка подписала восемь лет назад в Бельгии, где эвтаназия легализована с 2002 года.

"Мне очень жаль, она была слишком молода. Но я понимаю, почему она решилась на это. Мы должны уважать ее выбор, ей больше не больно", – говорит Ноэль Стаббс, местная жительница.

"Я сама страдаю от хронической болезни, так что я знаю, что такое боль. Я испытываю сильные боли, но она пережила ещё большие страдания. Вот почему я снимаю перед ней шляпу и могу понять, через что она прошла", – продолжает Линда Ванделоок.

В 2016 году на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро спортсменка жаловалась, что постоянно чувствует боль. Тогда она призналась, что готова добровольно уйти из жизни.

По словам Верворт, из-за болевых ощущений она могла спать лишь по 10 минут за ночь.

В 2014 году она перенесла приступ эпилепсии во время приготовления ужина, в результате чего получила сильные ожоги ног.

Верворт выступала на Паралимпийских играх 2012 году в Лондоне, а также четыре года спустя – в Рио.

Всего спортсменка завоевала одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награду в гонках на спортивных колясках.