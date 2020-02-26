Коронавирус заражает рынки

Фондовые рынки вновь отреагировали падением на новости о коронавирусе. Аналитики говорят о растущей неуверенности инвесторов относительно того, как эпидемия повлияет на циклы производства и потребительский спрос в ведущих экономиках мира.

Предприниматели подсчитывают убытки, а трейдеры избавляются от менее надёжных активов.

Все больше компаний предупреждает, что происходящее в мире негативно сказывается на их доходах. Так что в первом отчётном квартале мы можем столкнуться с очень серьёзными, тяжёлыми испытаниям. Питер Кардильо ведущий экономист Spartan Capital Securities

О падении ожидаемой прибыли предупредил крупнейший мировой производитель алкогольных напитков класса премиум Diageo. Негативный прогноз в компании связывают с закрытием большого числа ресторанов в Китае и другими вынужденными ограничениями из-за коронавируса.

Как отмечает редактор отдела рынков The Associated Press Сет Сател, по схожим причинам сфера туризма терпит «колоссальные убытки». Это способствуют опасения в том, что ограничений на поездки станет только больше: «Многие авиакомпании уже прекратили полеты в Китай, но теперь у инфекция распространяется и в Европе, и на ближнем Востоке...»

С распространением коронавируса связывают и программу сокращения издержек, которую анонсировал авиаконцерн Lufthansa, а также резко ускорившееся падение спроса на автомобили. Рейтинговое агентство Moody’s прогнозирует снижение продаж на 2,5% по итогам года — это в 2,5 раза хуже прежних оценок.