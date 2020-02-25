Коронавирус изменил жизнь миланцев

Добравшийся до Апеннин новый коронавирус внес существенные изменения в жизнь многих итальянцев. Непривычно пустым выглядит сейчас Милан - административный центр Ломбардии. Именно в этой области зафиксировано большинство случаев инфицирования COVID-19. В финансовой столице страны закрыты магазины и кафе. Но в супермаркетах покупателей довольно много. По словам корреспондента Euronews, в Милане чувствуется атмосфера тревоги и страха.

"Мы стараемся об этом не думать, в надежде на то, что все скоро закончится. С другой стороны, начинаешь паниковать, когда слышишь как люди (родственники, друзья) говорят о коронавирусе. Действительно сложно понять, как ко всему относиться".

Вспышка нового коронавируса добавила работы фармацевтам. Все больше итальянцев приходят в аптеки за дезинфицирующими средствами и масками.

Фармацевт: "На маски огромный спрос. Мы не хотим показывать, что мы устали, но тяжело постоянно объяснять, что у запасы этого товара истощились. Нам нужно оставаться профессионалами и давать надлежащие советы всем нашим клиентам".

Миланские таксисты, в силу своей профессии, задумываются о риске заражения COVID-19 и принимают меры предосторожности.

Водитель такси: "Мы проветриваем машины. У нас есть дезинфицирующие средства для рук. Специальными салфетками мы протираем поверхности автомобиля, к которым прикасались пассажиры. И мы продолжаем работать".

В связи с угрозой общественному здоровью, в Милане по меньшей мере до первого марта, закрыты театры, музеи, кинозалы и туристические объекты.

Марта Брамбилла, Euronews: "Мы находимся в миланском районе Навильи - центре ночной жизни мегаполиса. С вечера минувшего дня здесь закрыты все бары. Улицы практически опустели. Власти рассчитывают на то, что данная мера поможет сдержать распространение коронавируса. Однако не исключено, что это может спровоцировать появление панических настроений у миланцев и обернуться большими экономическими потерями".