Рынки: снижение после подъёма

Мировые фондовые рынки позитивно реагируют на сообщения о всё новых мерах поддержки экономики, но, по мнению аналитиков, инвесторам необходимо убедиться, что число заражённых коронавирусом начало снижаться.

Во вторник ведущие западноевропейские фондовые биржи закрылись относительным ростом, хотя торги в течение дня были отмечены значительными колебаниями. Но после их начала в среду основные европейские индексы снизились в среднем на 3,5% - опасения инвесторов перевесили стимулирующие меры.

Льюис Вонг, директор Philip Capital Management Ltd, говорит:

"Правительства очень стараются принять меры для поддержки и стабилизации экономики, но, с другой стороны, распространение коронавируса в некоторых странах, похоже, выходит из-под контроля. Таким образом, инвесторы разрываются между этими двумя данными, и неопределённость сохраняется".

Основные азиатские фондовые рынки просели после наметившейся в среду кратковременной позитивной тенденции на фоне роста Уолл-стрит, вызванного обещанием президента Дональда Трампа оказать беспрецедентную помощь экономике США.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,2%, Nikkei 225 в Токио снизился на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%, Kospi в Сеуле - на 2,2%.