Американские истории борются за берлинского "Золотого медведя"

Треть фильмов-претендентов на "Золотого медведя" 70-го Берлинале снята режиссерами-женщинами. Два из них американского производства.

В драме "Первая корова" Келли Райхардт по-новому взглянула на историю Дикого Запада.

"Это комедия, или, нет, экшн... Скорее, эпическое кино. Вообще это своего рода мигрантская история", - рассказывает режиссер.

XIX век. Орегон. Талантливый повар знакомится с китайским иммигрантом. Приятели решают запустить новое дело по выпечке пирожков и других кулинарных изысков. Его успех зависит от единственной в округе коровы, которую они тайно доят по ночам.

Элайза Хиттман привезла в Берлин свою драму "Никогда, Редко, Иногда, Всегда". Главные роли в фильме сыграли молодые актрисы Сидни Фланиган и Талия Райдер.

"Как-то я прочитала о том, как ирландки пересекают море, чтобы добраться до Лондона, сделать там аборт и вернуться домой - все за один день. Я была просто поражена этими историями. Многие женщины по всему миру совершают подобные поездки. И я подумала: а что если бы одна из них было родом из США?", - говорит режиссер.

17-летняя девушка из пенсильванской глуши едет в Нью-Йорк, где намерена втайне от родителей и окружения сделать аборт. С ней отправляется ее двоюродная сестра.

Церемония вручения наград кинофестиваля состоится 29 февраля.