Берлинале отменил премию имени Бауэра за его связь с нацистами

Берлинский кинофестиваль отменил вручение одной из своих главных премий после того, как стало известно, что его директор-основатель Альфред Бауэр принимал непосредственное участие в нацистской пропагандистской организации.

Противоречивое прошлое Бауэра было раскрыто публикацией в газете Die Zeit . Журналистское расследование выявило, что он был активным членом нацистской партии и членом её штурмовых отрядов ещё до войны, а впоследствии стал одним из первых лиц в Рейхсфильминтендансе Геббельса - органе, созданном пропагандистским министерством в 1942 году для контроля над киноиндустрией.

Бауэр, в частности, решал, кого из режиссёров и актёров освободить от военной службы, а кого отправить на фронт. В одном из отчётов, подготовленных для нацистской партии, он был описан как человек "с безупречными политическими взглядами".

Альфред Бауэр был председателем Берлинале с 1951 по 1976 годы. Через год после его смерти в 1987-ом была учреждена премия "Серебряный медведь имени Альфреда Баэура", которая вручалась за "открытие новых путей в киноискусстве".

Юбилейный 70-й кинофестиваль в Берлине пройдет с 20 февраля по 1 марта.