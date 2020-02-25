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мир

Коронавирус стал активным игроком на бирже

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 Мария Горковская
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Коронавирус стал активным игроком на бирже
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Коронавирус стал активным игроком на бирже. Во вторник утром европейские фондовые индексы несколько восстановили свои позиции - подросли в среднем на 0,3-0,6%, но затем вновь приступили к снижению в ходе торгов.

Схожую динамику демонстрируют немецкий DAX, французский CAC 40, а также ключевой показатель оказавшееся в европейском эпицентре эпидемии Миланской фондовой биржи. Накануне индекс FTSE MIB обрушился на 5,4%.

Понедельник 24 февраля стал худшим днем для мировых фондовых рынков за трехлетний период. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx 600, снизился на 3,6%. Это максимальное падение с июня 2016 года.

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