Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Индия

В Нью-Дели запрещены массовые собрания

Комментарии
 Павел Барсуков
euronews_icons_loading
В Нью-Дели запрещены массовые собрания
Авторское право
AP Photo/Rajesh Kumar Singh
Размер текста Aa Aa

Число жертв беспорядков в столице Индии достигло 20 человек. Третий день там не прекращаются столкновения и стычки. Группы радикально настроенной молодёжи высказывают таким образом недовольство поправками к закону о гражданстве страны. Накануне эти дополнения вступили в силу. Во вторник в столице введён запрет на массовые собрания. К спокойствию призвал манифестантов премьер-министр страны. В Нью-Дели размещены крупные силы полиции,

Поправки предусматривают упрощённое предоставление гражданства жителям нескольких соседних с Индией стран, если будет признано, что на родине они подвергаются преследованиям на почве религии. При этом мусульмане в этот список не включены. Это дало повод индийским мусульманам заявить о дискриминации и нарушении конституции. Беспорядки на этой почве вспыхивали за последние месяцы неоднократно.

Столкновения не прекращались и на фоне визита президента США Дональда Трампа. Но, как отмечается, они не помешали переговорам на высшем уровне.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.