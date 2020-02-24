Антонио Рюдигер: "расизм победил"

Защитник клуба «Челси» Антонио Рюдигер остался недоволен результатами расследования выдвинутых им обвинений против болельщиков лондонского клуба «Тоттенхэм». Рюдигер утверждает, что 22 декабря он слышал доносившиеся с трибун «Тоттенхэма» расистские оскорбления в свой адрес. По его словам, его обвинения не были направлены против всех болельщиков «Шпор», речь шла только о «паре идиотов».

Однако просмотр записей поведения трибун во время матча с привлечением лондонской полиции и специалистов по чтению по губам не выявил оскорбительных выкриков. После обнародования результатов проверки, 22 февраля, во время очередного матча болельщики «Тоттенхэма» освистали Рюдигера как клеветника.

В интервью, которое футболист дал после этих событий, Рюдигер заявил, что «расизм одержал победу», а сам он оказался в роли «козла отпущения».